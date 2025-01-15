Детям до 14 лет хотят запретить пользоваться соцсетями
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В России могут ввести запрет на пользование социальными сетями детьми до 14 лет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).
Цель данной инициативы – защитить данную категорию граждан от опасности в интернете.
Хамитов пояснил, что соцсети уже давно стали не только инструментом общения, но и инструментом деструктивной пропаганды.
Кроме того, в соцсетях ищут своих жертв педофилы, там же проводится антироссийская пропаганда, вербовка в разного рода деструктивные группы.
Введение ограничений, считает парламентарий, имеет много преимуществ.
Нужную информацию дети могут получить из других источников – книг b образовательных ресурсов, а вот «информационному мусору» нужно поставить мощный заслон, заключил собеседник издания.
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