Детям до 14 лет хотят запретить пользоваться соцсетями

В России могут ввести запрет на пользование социальными сетями детьми до 14 лет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).

Цель данной инициативы – защитить данную категорию граждан от опасности в интернете.

Хамитов пояснил, что соцсети уже давно стали не только инструментом общения, но и инструментом деструктивной пропаганды.

Кроме того, в соцсетях ищут своих жертв педофилы, там же проводится антироссийская пропаганда, вербовка в разного рода деструктивные группы.

Введение ограничений, считает парламентарий, имеет много преимуществ.

Нужную информацию дети могут получить из других источников – книг b образовательных ресурсов, а вот «информационному мусору» нужно поставить мощный заслон, заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что депутат Скрозникова считает видео с избиением малыша школьницей треш-стримом.