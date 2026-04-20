«Детям не нальют»: в Омской области вводят запрет на продажу подросткам бензина, ацетона и красок

В Законодательном собрании Омской области готовятся рассмотреть законопроект, который вводит ограничения на продажу несовершеннолетним ряда потенциально опасных товаров. Депутаты предлагают запретить реализацию подросткам горюче-смазочных материалов (ГСМ), легковоспламеняющихся жидкостей и некоторых видов лакокрасочной продукции, передает « РИА СуперОмск ».

Авторы инициативы в пояснительной записке указывают, что данные вещества могут быть использованы в противоправных целях, поэтому ограничения направлены на защиту здоровья детей и обеспечение общественной безопасности. Продавцам предписывается в случае сомнений относительно возраста покупателя требовать документ, удостоверяющий личность, и отказывать в продаже при его отсутствии.

При этом в законопроекте предусмотрено исключение: ограничения не коснутся 16-летних подростков, управляющих разрешенными видами транспорта, при условии наличия у них соответствующего удостоверения. Предполагается, что новые нормы будут действовать временно — с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2032 года. Ранее данную инициативу уже одобрили депутаты Омского городского совета.

Ранее эксперт пояснил, почему личный автомобиль в Москве бьет по карману.