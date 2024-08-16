«Детям нужно спокойствие, а не снаряды»: семья из Суджи переехала в Подмосковье

Семья из Курской области ради безопасности детей переехала в Подмосковье. Роман и Юлия воспитывают двух дочек.

Пара с детьми временно разместились в СНТ в Серпухове у друзей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Семья уже занимается оформлением детей в школу. С выбором образовательного учреждения пока не определились, поскольку все зависит от территориального расположения постоянного жилья.

Переселенцам предоставили продуктовые наборы, также главе семейства помогут с трудоустройством, отметил руководитель муниципалитета Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье из Курской области прибыли 860 человек, большинство из них — дети.