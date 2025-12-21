Детям о ПДД на каникулах: в подмосковных Химках провели важное профилактическое мероприятие

В преддверии школьных зимних каникул в подмосковных Химках прошла важная профилактическая акция для детей и их родителей, направленная на предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Мероприятие, организованное местной Госавтоинспекцией, состоялось 19 декабря на территории одного из торговых центров, где в предновогодней суете традиционно многолюдно. Помимо профессиональных сотрудников полиции, к проведению акции активно подключились юные инспекторы дорожного движения, что сделало общение с детьми более доверительным и понятным.

В программу вошли не только теоретические напоминания о правилах, но и увлекательные практические задания. Дети в формате игры отвечали на вопросы викторины, разбирали дорожные ситуации, учились распознавать знаки, тем самым закрепляя жизненно важные знания. Особое внимание организаторы уделили мастер-классу по светоотражающим элементам. Школьникам подробно объяснили, почему в условиях ранних зимних сумерек так важно быть заметным для водителей, как правильно выбрать и носить фликеры на одежде и рюкзаках, чтобы они эффективно выполняли свою функцию.

Это событие — лишь часть масштабной профилактической кампании, которая продлится в Химках до 11 января. Для родителей акция служит своевременным напоминанием о необходимости ежедневного обсуждения с детьми правил безопасного поведения на улице, особенно в период свободного от учебы времени, когда ребята больше находятся на улице без присмотра.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках запустили акцию «Зимние каникулы».