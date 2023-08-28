Детям погибших бойцов СВО помогли собраться в школу в подмосковной Балашихе

По словам председатель Общественной палаты Балашихи Елены Жаровой, для ребят собрали все самое необходимое к школе и детскому саду. Всего в ассортимент подарков вошло 36 предметов. Самым юным мальчикам и девочкам добавили мягкий пластилин, акварельные краски, восковые карандаши и мыльные пузыри.

«Чтобы разнообразить подарки, добавили сладости — конфеты, шоколад. Некоторые дети 1 сентября пойдут в первый класс, где они не только будут получать знания, но и найдут новых друзей, будут дружить и общаться», — рассказала Елена Жарова.

Так, одной из получательниц наборов стала 10-летняя Алиса Ищенко. Папа Алисы Андрей в августе 2022 года добровольцем вступил в ряды Губернаторского батальона. Он с честью и достоинством защищал нашу страну на СВО. 1 января этого года погиб при выполнении воинского долга. Посмертно он награжден орденом Мужества. Старший сын Андрея Егор уже окончил школу, а дочь Алиса 1 сентября пойдет в четвертый класс московской православной школы имени Святого Великомученика Димитрия Солунского.

«Мы не ожидали такого количества подарков для Алисы. Сейчас все наше внимание было направлено на подготовку к школе, а здесь уже есть все необходимое для учебы дочки. Спасибо администрации округа за то, что окружаете заботой, не оставляете наши семьи без внимания в связи с нашей непростой ситуацией», — поделилась вдова Андрея Ищенко Юлия.

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