Детям устроят грандиозный праздник детства в Москве

Кинопарк «Москино» при поддержке Радио Хит FM проведет 31 мая и 1 июняМосковский фестиваль анимации и детского кино. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и обещает стать одним из самых ярких событий начала лета.

Гостей ждет насыщенная программа: квест по мотивам «Бармалея», спектакли Театра кукол им. С.В. Образцова, мастер-классы по озвучке и созданию 3D-фигур. Особый интерес представляет возможность участия в съемках по мотивам фильма «Айболит 66».

Кульминацией праздника станет масштабный мульт-концерт с участием 100 костюмированных персонажей. На сцену выйдут Трубадур и Принцесса, Ми-ми-мишки, Чебурашка, Смешарики и другие любимые герои. Организаторы приглашают гостей приходить в костюмах мультперсонажей.

Профессиональная программа включает бизнес-сессию о трендах детской культуры с участием Дмитрия Медникова из «Русской Медиагруппы», питчинги студенческих работ и лекции от создателей анимационных проектов. Фестиваль станет частью общегородского проекта «Лето в Москве».

Ранее сообщалось, что ко Дню защиты детей в Химках организуют праздничную программу.