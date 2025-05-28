Ко Дню защиты детей в Химках организуют праздничную программу

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках к Международному Дню защиты детей организуют развлекательную программу с творческими и спортивными мероприятиями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Для жителей и гостей подготовят концерты, конкурсы, дискотеки и многое другое. Главной площадкой праздника станет парк Толстого. Там пройдут семейные соревнования по бадминтону «Папа, мама, я — спортивная семья», организуют раздачу мороженого и сладкой ваты и не только.

Кроме того, в выставочном комплексе «Артишок» откроется выставка «Маленькие герои большой войны». Активности ждут также посетителей парков «Дубки», «Экоберег», «Подрезково».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.

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