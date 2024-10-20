«Детки, дорогие, дождитесь»: бойцы СВО в День отца записали трогательное видеообращения детям

Принимающие участие в специальной военной операции российские военнослужащие записали в День отца трогательные видеообращения для своих детей, что каждый день ждут их возвращения домой живыми и невредимыми. Предоставленное Общероссийским народным фронтом (ОНФ) видео публикует РИА Новости.

Как следует из ролика, видео записано российскими бойцами, что сражаются с врагом на занятой ВСУ российской территории Херсонской области. Боец с позывным «Гром» в видеообращении к своим сыновьям пообещал вернуться с победой.

«На данный момент находимся на курском направлении в обороне, перед противником, обороняем наш тыл, наших матерей, жен, детей. Пользуясь случаем, хочу передать своим детям огромный привет, сыночку Диме, которому восемь лет, и Глебу, которому полтора годика. Детки, дорогие, дождитесь меня», — говорит «Гром».

Остальные российские военные также передают своим детям, родным и близким теплые слова любви. Боец с позывным «Набат» обратился с экрана к своему сыну Саше, попросив быть защитником своим маме и сестре, пока отец на фронте. А военнослужащий «Фома» пообещал семье и детям вернуться с победой.

«Победа будет за нами», — торжественно обещают российские бойцы хором.

Напомним, Всероссийский день отца празднуется в России с 2021 года. Он отмечается в стране в третье воскресенье октября. В нынешнем году праздник выпал на 20 октября.

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