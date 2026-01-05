Децентрализация досуга: в 2026 году в крымских муниципалитетах появятся современные молодежные центры

Крым делает ставку на свое будущее, активно развивая среду для нового поколения. Власти региона анонсировали амбициозные планы по открытию современных молодежных пространств в муниципалитетах уже в 2026 году. Эта инициатива направлена на то, чтобы предоставить молодым людям по всему полуострову возможности для творчества, общения и развития, не покидая свои родные города и поселки. Об этом сообщает «Крым 24».

Суть проекта заключается не в строительстве с нуля, а в умном преобразовании уже существующих, но часто неиспользуемых или обветшавших помещений. Через капитальный ремонт пустующие здания и клубы получат вторую жизнь, превратившись в многофункциональные центры притяжения. Как отмечают инициаторы, ключевая задача — преодолеть неравенство между крупными городами и небольшими населенными пунктами, где у муниципалитетов часто не хватает собственных ресурсов для создания такой инфраструктуры. Для этого планируется участие в федеральном конкурсе «Регион для молодых», который может стать источником финансирования и экспертной поддержки.

Реализация этих планов способна кардинально изменить культурный и социальный ландшафт многих крымских территорий. Молодые люди получат доступные площадки для реализации своих идей, проведения досуга и неформального образования, что напрямую влияет на снижение оттока активной молодежи в более крупные центры. Для муниципалитетов это шанс оживить общественную жизнь и создать новые точки роста на местах.

