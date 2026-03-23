«Детская» без папы: как узкий вход в птичий дом защищает бельчат от крупных хищников

Посетители городского парка в Балашихе стали свидетелями трогательной и немного комичной сцены: молодая белка-мать отчаянно пыталась вернуть своего непоседливого детеныша в дом, а тот изо всех сил сопротивлялся. Видео семейной перепалки опубликовал телеграм-канал «Балашиха Life». Самое удивительное — в качестве жилья пушистые выбрали не дупло, а самый обычный скворечник.

Специалисты нацпарка «Лосиный остров» отмечают, что конец марта и начало апреля — время первого в году прибавления у белок (второй помет ожидается в августе). В Подмосковье эти зверьки спешат обзавестись потомством одними из первых среди млекопитающих, так что сейчас бельчат можно встретить во многих парках округа.

Биолог Екатерина Авсеева в беседе с REGIONS объяснила, почему белки все чаще селятся в птичьих домиках. По ее словам, скворечник для лесного зверька — почти элитное жилье: он надежно защищает от весенних заморозков и осадков, а узкий леток становится непреодолимой преградой для крупных хищников.

Она отметила, что белки охотно заселяют скворечники при условии, что жилье свободно от птиц, а диаметр входа позволяет взрослой самке пробраться внутрь. Интересно, что такое жилище подходит только для матерей-одиночек: в воспитании потомства у белок участвует исключительно самка. Самцы крупнее и чаще всего просто не могут протиснуться в узкое отверстие, так что природа сама ограничивает доступ посторонних в «детскую».

Биолог также успокоила тех, кто переживает, как подросшие бельчата будут выбираться из тесного домика: детеныши покидают гнездо и начинают самостоятельную жизнь задолго до того, как достигнут размеров взрослых особей, так что проблем с «выходом в свет» у них не возникает.

Ранее сообщалось, что десятки скворечников на одном дереве соорудили в подмосковной деревне.