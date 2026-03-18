Птичий кемпинг с Бабой-ягой: в Балашихе обнаружили сказочный «отель» на сосне

В деревне Пестово под Балашихой местные жители обнаружили арт-объект, который заставляет прохожих доставать телефоны и делать десятки снимков. На одной сосне неизвестные умельцы разместили сразу десять дизайнерских скворечников, а вход в этот импровизированный гостиничный комплекс доверили охранять деревянной Бабе-яге. Как пишет REGIONS , в социальных сетях конструкцию уже окрестили «птичьим кемпингом» и обсуждают, кто из пернатых рискнет заселиться в столь тесное соседство.

Как выяснили журналисты, сказочный комплекс украшает окрестности Пестово уже больше двух лет. Местные жители говорят, что авторами выступили неизвестные народные умельцы, которые вложили в постройку не только труд, но и фантазию. Каждый скворечник выглядит как миниатюрный пряничный домик, а суровая Баба-яга у подножия сосны придает композиции шарм и создает ощущение, что это не просто кормушка, а вход в заповедный лес.

Но то, что радует глаз человека, может оказаться бесполезным, а то и вовсе непригодным для птиц. Биолог и натуралист Екатерина Авсеева пояснила корреспонденту REGIONS, что у пернатых свои представления о комфорте и личном пространстве. В период гнездования безопасность птенцов становится для них главным приоритетом, а соседи по ветке представляют прямую угрозу — они конкуренты за еду и потенциальные враги.

По словам специалиста, даже если один из скворечников будет занят скворцами или синицами, остальные девять с большой вероятностью останутся пустовать. Птицы просто не готовы селиться так близко друг к другу. Оптимальная дистанция между жилыми домиками, как объяснила Авсеева, должна составлять не менее 15-20 метров. Исключение бывает только в условиях жесткого дефицита жилья, когда скворцам приходится терпеть присутствие сородичей рядом, но и тогда заселение происходит неохотно.

Несмотря на научный скепсис, как арт-объект сосна в Пестово полностью оправдала ожидания создателей. Люди специально выходят из Пестовского парка, чтобы сделать селфи на фоне расписных домиков и поделиться эмоциями в соцсетях. Фотографии «птичьего кемпинга» уже разлетелись по местным пабликам, вызывая восторг и улыбки.

Станет ли этот сезон для сказочного «отеля» по-настоящему жилым, станет ясно в ближайшие недели. Птицы сейчас как раз определяются с местами для гнездования, и если хотя бы одна пара рискнет поселиться в компании Бабы-яги, это можно будет считать маленьким чудом. Но даже если пернатые обойдут многоэтажку стороной, свою главную задачу она уже выполнила — подарила людям кусочек сказки посреди обычного подмосковного леса.

