Детская наивность во взрослом мире: эксперт раскрыл феномен веры в астрологию

Популярность астрологии и ежедневное чтение гороскопов имеют глубокие психологические причины, связанные с поиском стабильности в неспокойном мире. Как пояснил REGIONS доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов, эта тенденция является проявлением так называемого магического мышления.

Специалист обратил внимание на то, что корни этого феномена веры в астрологию уходят в детство, когда каждый человек верит в волшебных существ. С возрастом подобные представления обычно ослабевают, однако по словам эксперта, этот процесс проходит не у всех полностью.

«Если его элементы сохраняются, человек продолжает верить, что с помощью определенных ритуалов может изменить окружающую действительность, повлиять на ход событий и, что особенно важно, обезопасить себя от угроз внешнего мира», — объяснил Кононов.

Смысл такого подхода, согласно его словам, заключается в поиске психологической защиты и точки опоры не внутри себя, а во внешних атрибутах и ритуальных действиях, к которым относится и составление гороскопов. Этот защитный механизм особенно ярко активизируется в периоды социальной нестабильности, экономических потрясений или политических кризисов, когда индивидууму необходимо адаптироваться к стремительно меняющимся условиям.

Александр Кононов также провел параллель между верой в астрологию и ожиданиями, которые некоторые люди возлагают на психологические консультации. По его наблюдениям, часть клиентов надеется, что специалист мгновенно «считает» их проблемы и решит их без каких-либо усилий со стороны самого обратившегося, по аналогии со сказочным сценарием «по щучьему веленью». Однако, как подчеркивает эксперт, без целенаправленной внутренней работы реальные личностные изменения невозможны.

Вера же во внешние силы, будь то гороскопы или мгновенные решения от психолога, способна дать лишь временное облегчение, не устраняя при этом глубинных причин тревог и сомнений.

Ранее исследование показало, насколько часто россияне читают гороскопы.