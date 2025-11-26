Исследование показало, сколько россиян читает гороскопы ежедневно

Исследование, проведенное социальной сетью «Одноклассники», показало, что каждый десятый житель России читает гороскопы ежедневно. Согласно результатам опроса, с которыми ознакомилась «Лента.ру», астрологические прогнозы в той или иной степени интересуют значительную часть населения.

Половина респондентов допускает, что фазы Луны оказывают влияние на их жизнь; наиболее склонны к этому мнению женщины и граждане старше 65 лет. Более 35% опрошенных сообщили, что регулярно или время от времени обращаются к лунному календарю.

Как пояснили участники опроса, чаще всего они используют его для садоводства и ухода за растениями (44%). Еще 35% респондентов делают это из простого любопытства, а 21% — для контроля над самочувствием.

Что касается гороскопов, то 50% россиян верят в их влияние на собственную судьбу. Половина опрошенных читает прогнозы эпизодически, а 10% — делают это постоянно. Большинство из этой аудитории (59%) отметили, что предсказания часто сбываются, а 28% — не придают значения подобным совпадениям.

Наиболее востребованными темами астропрогнозов оказались предсказания удачи (26%) и здоровья (23%). Как следует из исследования, главной причиной интереса к гороскопам для 42% респондентов является желание сравнить прогноз с реальными событиями. Еще 28% читают их для развлечения и улучшения настроения.

При этом старшее поколение чаще следует гороскопам по привычке, а пользователи до 44 лет — в поисках помощи для принятия жизненных решений. Отдельно отмечается, что 18% россиян ежедневно отслеживают прогнозы магнитных бурь и учитывают их в повседневной жизни.

