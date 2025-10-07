Детская площадка, скамейки и урна: на месте заброшенной территории в Электрогорске появилось общественное пространство

Появление новой зоны имеет особое значение, ведь ранее это была заброшенная территория: несанкционированные свалки, заросли бурелома, разрушенные ветхие хозяйственные постройки. Такой вид обрела городская локация после закрытия отделения неврозов.

В рамках реализации проекта по благоустройству подрядные организации провели масштабные работы по преображению пространств. Новая малая общественная территория превратилась в уютное, безопасное и благоустроенное место отдыха, которое станет любимым местом многим жителей. Специалисты выкорчевали деревья и кустарники, выровняли слой земли, демонтированы ветхие постройки.

На территории новой площадки выполнили озеленение, высадили молодые саженцы, установили скамейки и урны, оборудовали пешеходные дорожки. Особую радость у горожан вызвала современная безопасная детская площадка.

«Это не просто обновление – это подарок нашему городу, долгожданное место для прогулок, отдыха и семейных встреч. Мы стремимся к тому, чтобы Электрогорск становился еще лучше и уютнее для всех его жителей. Приглашаю всех приходить, наслаждаться этим пространством и беречь его вместе с нами», — отметил глава округа Денис Семенов.

Денис Семенов также выразил особую благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за всестороннюю поддержку и содействие в реализации проекта по обновлению территории Павлово-Посадского городского округа.

