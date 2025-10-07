Выездная администрация и открытие Аллеи Героев: в Павловском Посаде обсудили важные вопросы жизни округа

В понедельник, 6 октября, в Павловском Посаде состоялось очередное оперативное совещание главы округа Дениса Семенова. Приоритетной темой стал старт отопительного сезона.

На территории округа функционирует 42 котельные. Каждая из них запущена и работает в штатном режиме. Специалисты Мособлводоканала оперативно выявляют и устраняют мелкие инциденты на сетях. Управляющие компании точечно развоздушивают системы в домах.

«Мы внимательно следим за всеми вашими обращениями и реагируем на них — спасибо за доверие! Особо подчеркну: после ремонтных работ на сетях МосОблВодоканала благоустройство должно быть восстановлено до холодов! Иначе зимой у нас возникнут трудности с уборкой от снега данных территорий», — отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

В ходе совещания обсудили подготовку к зимнему периоду. На 7 ноября запланирована проверка всех учреждений благоустройства и дорожного хозяйства. По ее итогу оценят состояние необходимой для уборки техники. Специалисты также проверят запасы песко-соляной смеси.

Участники совещания обсудили планы на текущую неделю. В четверг, 9 октября, анонсирована выездная администрация для жителей округа. Горожан приглашают во Дворец культуры «Павлово-Покровский» (г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 37). Мероприятие начнется в 17:00. Задать вопросы также предложено в телефонном режиме: 2-99-05.

На текущей неделе состоятся другие важные мероприятия. В пятницу, 10 октября, на территориях кладбищ в Павловском Посаде (новое кладбище) и Электрогорске (Электрогорское кладбище) состоится открытие Аллеи Героев.

«Приглашаю всех желающих присоединиться к этому важному моменту – давайте почтим память Героев вместе!» — подытожил Денис Олегович.

Ранее сообщалось, что в парке «Дубрава» прошло торжественное вручение паспорта гражданина РФ 10-ти юным павловопосадцам.