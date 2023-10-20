Детские мастер-классы проведут на сыроварне Подмосковья в эти выходные

В эти выходные на Истринской сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское пройдут детские мастер-классы, сообщили в областном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Детей научат расписывать игрушки и фигурки, изготавливать мыло, создавать сырные конфеты и не только. При благоприятных условиях юные гости сыроварни также смогут прокатиться на лошади Тосе. Кроме того, для них проведут экскурсии, где расскажут факты о сыроварении и посвятят в историю сыроделия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.

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