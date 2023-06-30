Детские травмы и взрослые неудачи: почему импульсивные покупки опаснее, чем кажутся

Трудно устоять от спонтанных и незапланированных покупок, когда вокруг много акций и скидок, которые говорят о выгодной сделке. Чаще всего такие траты делаются на эмоциях и становятся причиной того, что расходы превышают доходов.

Неразумная трата денег часто связана с внутренними переживаниями. Такой человек может находиться в подростковой протестной позиции, когда он в детстве не получал желаемого. А сейчас он транслирует, что теперь он может себе это позволить.

«Еще бывает и детская позиция, когда люди боятся денег и все заработанное сразу тратят. Они часто влезают в кредиты и долги, живут от зарплаты до зарплаты. В таких случаях следует обратиться к психологу, который поможет сначала справиться с детскими комплексами, после чего уже можно начать учиться финансовой грамотности», - объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Также импульсивные покупки могут совершаться при расстройстве и неудачах, чтобы поднять себе настроение и побороть тревожность. С такими переживаниями лучше всего справляться с помощью психотерапевта или друзей, прогулки в лесу, физических активностей.

«Кроме того, чтобы перестать невыгодно распоряжаться заработанными деньгами, стоит начать составлять план расходов на месяц. Так получится разумно тратить деньги, оставляя определенный лимит на желаемые покупки», - заключила эксперт.

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