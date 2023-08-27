Детский авиационно-космический салон «ДАКС-2023» состоялся в подмосковном Жуковском

Накануне в Жуковском прошел полюбившийся многим Детский авиационно-космический салон «ДАКС-2023». В этот раз мероприятие состоялось в городском Дворце культуры.

Посетителям и участникам было доступно множество различных активностей. На площади перед дворцом были выставлены несколько легкомоторных самолетов, в кабинах которых можно было посидеть, беспилотники и парашютные системы.

Любой желающий мог проверить свой вестибулярный аппарат на гироскопическом тренажере или совершить виртуальный полет на авиасимуляторе. Малыши на мастер-классе могли под руководством специалистов из ЦАГИ могли сделать летающую модель самолета. На стенде Центра молодежного инновационного творчества «ЦМИТ Жуковский» показывали современные дроны и рассказывали об IT-решениях, которые используются в беспилотных системах и давали возможность полетать.

В качестве почетных гостей авиасалон посетили российские летчики и летчики-испытатели, представители областного правительства, а также депутат Государственной Думы Роман Терюшков.

«Главная цель Детского авиакосмического салона — заинтересовать, привлечь детей и молодежь в авиацию. Второе — это содействие патриотическому воспитанию, воспитанию любви к Родине и к своему городу», — отметил присутствовавший на салоне глава муниципалитета Юрий Прохоров.

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