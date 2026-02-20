Детский больничный-2026: кому заплатят 100%, а кто получит только половину

С начала 2026 года вступили в силу изменения в порядке расчета пособий по временной нетрудоспособности для родителей, вынужденных сидеть с больными детьми. Нюансы обновленной системы в интервью REGIONS раскрыл заместитель управляющего Отделением Социального фонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Ключевое нововведение касается родителей детей младше восьми лет. Как пояснил представитель Соцфонда, в этом случае пособие будет выплачиваться в размере 100% от среднего заработка родителя независимо от его страхового стажа. Таким образом, законодатели уравняли в правах всех взрослых, ухаживающих за самыми маленькими пациентами.

Для детей старше восьми лет правила усложняются и зависят от формата лечения. Если ребенок проходит курс амбулаторно (то есть дома с визитами в поликлинику), действует комбинированная схема. Первые десять дней оплачиваются по общим правилам, пропорционально стажу родителя: 60, 80 или 100% среднего заработка. А вот начиная с одиннадцатого дня вступает в силу понижающий коэффициент — выплата составит 50% от среднего заработка, причем здесь стаж уже не играет никакой роли.

Иная ситуация складывается при лечении ребенка в стационаре. В этом случае родителю не нужно беспокоиться о снижении ставки: весь период больничного будет оплачен исходя из его страхового стажа.

Алексей Путин также напомнил о количественных ограничениях. Максимальное число оплачиваемых дней в году напрямую зависит от возраста ребенка и тяжести его заболевания. Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет годовой лимит составляет 120 дней. Кроме того, законодательство делает исключение для ряда жизнеугрожающих заболеваний — здесь больничный оплачивается без каких-либо верхних границ.

В случае если в семье одновременно заболели двое или более детей, родителю не придется оформлять несколько листков нетрудоспособности. По словам представителя Соцфонда, выдается один больничный лист, что избавляет от лишней бюрократической волокиты.

Однако существует важное ограничение, о котором полезно знать заранее. Пособие по временной нетрудоспособности не назначается, если ребенок заболел в тот период, когда взрослый находится в ежегодном оплачиваемом отпуске. В такой ситуации, как пояснил эксперт, больничный лист либо не откроют, либо не оплатят, и родителю придется решать вопросы ухода за ребенком, не прерывая свой отпуск.

