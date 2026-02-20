Почти 7 тыс. в день: в Соцфонде объяснили, как теперь платят по больничным

Хорошая новость для тех, кто привык считать деньги даже во время болезни: с 2026 года пособие по временной нетрудоспособности в России выросло на пятую часть. Как сообщил заместитель управляющего Отделением Социального фонда по Москве и Московской области Алексей Путин в интервью REGIONS , теперь максимальная сумма, которую можно получить за один день пребывания на больничном, достигла 6827 рублей.

По словам представителя Соцфонда, увеличение коснулось всех категорий граждан и составило 20%. При этом механизм начисления остается прозрачным и привычным. Размер выплаты по-прежнему зависит от двух ключевых факторов: продолжительности трудового стажа и среднего заработка за предыдущие два года. Так, если стаж превышает восемь лет, работник может рассчитывать на полную компенсацию — 100% среднего заработка. При стаже от пяти до восьми лет выплачивается 80%, а тем, кто трудится меньше пяти лет, — 60%.

Особые условия предусмотрены для тех, чей стаж составляет менее шести месяцев или у кого вовсе отсутствовал заработок в расчетном периоде. В таких случаях пособие исчисляют исходя из минимального размера оплаты труда. В 2026 году федеральный МРОТ поднят до 27 093 рублей, и именно эта цифра становится базой для расчета. Важное дополнение: вне зависимости от стажа сумма пособия за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ, что страхует граждан от слишком низких выплат.

Алексей Путин также обратил внимание на удобство электронного формата больничных листов, который прочно вошел в жизнь россиян. Только за 2025 год Отделение Соцфонда по Москве и области оплатило более 7 миллионов электронных документов. Вся информация о статусе и суммах начислений оперативно отражается в личном кабинете на портале Госуслуг, что избавляет граждан от необходимости лишний раз посещать инстанции и собирать бумажные справки.

Финансирование больничного традиционно делится между работодателем и государством. Первые три дня временной нетрудоспособности (за исключением случаев ухода за больным ребенком) оплачивает компания-работодатель. Все последующие дни берет на себя Социальный фонд. Если же больничный оформлен по уходу за ребенком, то Отделение Соцфонда выплачивает всю сумму целиком с первого до последнего дня.

