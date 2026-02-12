Освободили от оков MAX: каким категориям россиян разрешили остаться без российского мессенджера

На фоне технических ограничений в работе популярных мессенджеров альтернативу предложили не IT-гиганты, а Русская православная церковь. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе публично поддержал использование православной социальной сети «Елицы» как достойную замену зарубежным платформам, пишет ГР.

Кипшидзе напомнил, что сервис работает уже не первый год, а его аудитория включает высоких церковных иерархов. Аккаунт в «Елицах» имеет лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это обстоятельство, по мнению представителя РПЦ, служит весомой рекомендацией для верующих, которые ищут безопасную и этически выверенную среду для общения.

Священноначалие делает акцент на защищенности ресурса. В отличие от массовых мессенджеров, где рядовой пользователь не застрахован от фишинговых ссылок и мошеннических схем, «Елицы» позиционируются как пространство с премодерацией и чистым от деструктивного контента полем. Это, как пояснил Кипшидзе, особенно важно для семей с детьми и людей старшего возраста, чья цифровая грамотность зачастую ниже среднего уровня.

Примечательно, что заявление прозвучало именно сейчас, когда пользователи Telegram в России столкнулись со сбоями и замедлением работы. Наблюдатели фиксируют всплеск регистраций в «Елицах».

