Детский омбудсмен Подмосковья вошла в состав экспертного совета грантового конкурса РДДМ

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова вошла в состав экспертного совета грантового конкурса «Движения первых». Она отметила, что благодаря проектам участников конкурса можно будет привлечь к движению больше детей.

На участие в конкурсе поступили заявки со всей страны, в том числе 77 инициатив из Подмосковья. Победителей определят в девяти номинациях до конца текущего месяца.

По словам Мишоновой, проведение подобных конкурсов и предоставление грантов – это возможность поддержать хорошие инициативы и проекты. Она также отметила важность участия в этой работе детских омбудсменов.

«Очень хочется, чтобы в нашей стране стало больше правильных проектов для детей, направленных на их развитие и учитывающих их интересы», - добавила Мишонова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев провел встречу с победителями школьных олимпиад и стобалльниками ЕГЭ.