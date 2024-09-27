Детский психолог Таранова пояснила полезность сюсюканья с младенцами

Достаточно часто в Интернете можно встретить мнение о том, что родителям нельзя сюсюкаться с маленькими детьми. Аргументы приводятся разные — от формирования низкой самооценки у ребенка до нарушений в развитии речи. По словам детского психолога Ирины Тарановой, напротив, сюсюканье с маленькими детьми вовсе не вредно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что эмоционально окрашенное общение учит ребенка понимать поведение взрослых, и в том числе способствует развитию речи. Однако разговаривать с ребенком по взрослым правилам не нужно, поскольку это может привести к неприятным последствиям.

По мнению эксперта, подобное общение с ребенком допустимо примерно до четырехлетнего возраста, и отходить от этого следует тогда, когда ребенок уже начинает говорить, причем целыми фразами.

Она подчеркнула, что в целом родителям важно учитывать особенности возраста при общении с детьми.

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