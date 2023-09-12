Детский сад достроили и ввели в эксплуатацию в ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе

Министерство жилполитики Подмосковья уже выдало девелоперу проекта ГК «Брусника» разрешение на ввод нового дошкольного учреждения в эксплуатацию в жилом комплексе «Первый квартал» в Ленинском городском округе.

Трехэтажное здание площадью три с половиной тысячи квадратных метров сформировано из разноразмерных модулей. В нем разместили 12 групповых, спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки. На территории присутствуют всесезонные тематические площадки — лес приключений, деревеньки, мини-огород, речки и озера.

Ожидается, что данное дошкольное учреждение войдет в состав МАОУ «Видновская СОШ № 11» Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.