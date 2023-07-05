Детский сад из Сергиева Посада стал лучшим детским садом в этом году

В Подмосковье подведены итоги конкурса «Лучший детский сад» этого года. Победителем стало дошкольное учреждение № 77 в Сергиево-Посадском городском округе.

В Министерстве образования региона поздравили руководителя сада Кузьмину Татьяну и весь педагогический коллектив с победой.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье открывается тридцать новых школ и тридцать пять детских садов. Также губернатор рассказал, что здание начальной школы в Верее готово уже на 57 процентов.