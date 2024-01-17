Детский сад на 135 мест в Долгопрудном получил кадастровый номер

Встроенно-пристроенный детский сад в жилом комплексе «Бригантина» в Долгопрудном поставили на кадастр.

Это стало возможным благодаря совместной работе Минжилполитики Подмосковья и регионального управления Росреестра, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад рассчитан на 135 малышей. Социальный объект возвели в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования. Девелопер проекта — ГК «Гранель».

В здании детсада оборудовали групповые, буфеты, музыкальный и спортивный залы, медпункт, кабинеты для педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что каждый год в регионе строится порядка 40-50 новых детсадов.