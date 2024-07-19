Детский сад «Незабудка» продолжают ремонтировать в подмосковном Павловском Посаде

Более восьмидесяти рабочих продолжают осуществлять ремонт в здании детского сада «Незабудка» на улице Фрунзе в Павловском Посаде. Об этом заявили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Примечательно, что строители уже завершили установку новых пластиковых окон, а сейчас они утепляют стены и закрывают их вентилируемым фасадом. В ведомстве уточнили, что ремонт в учебном заведении планируется завершить к 1 сентября.

Напоминаем, что ремонтные работы в данном дошкольном учреждении проводятся в рамках президентского проекта по капремонту объектов образования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что воспитательно-образовательный комплекс «Полет» в Красногорске готовится к открытию на год раньше.