Детский сад «Пеликанчик» открыл свои двери для воспитанников в ЖК «Жулебино парк»

Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на триста пятьдесят малышей, ввели в эксплуатацию на территории жилом квартале «Жулебино парк» в городском округе Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что трехэтажное здание построено по индивидуальному проекту. Здесь предусмотрено четырнадцать групповых помещений, физкультурный и музыкальный залы, а также другие вспомогательные помещения. На благоустроенной территории оборудованы безопасные игровые площадки с навесами от дождя и солнца, а также отдельная площадка для физкультуры.

На сегодняшний день в жилом квартале открыт еще один детский сад, строят школу на 1500 учеников и поликлинику на 100 посещений в смену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новая школа в подмосковном Дмитрове будет сдана уже в декабре этого года.