Детский сад появится на территории ЖК «Гоголь парк» в Люберцах

В ведомстве уточнили, что строители выполняют устройство кровли, вскоре начнутся работы по инженерии. Детсад возводят в рамках третьей очереди строительства ЖК «Гоголь парк». В нем будут два надземных и один подземный этаж, где разместятся групповые ячейки с раздевалками, игровыми комнатами, спальнями, туалетными комнатами и буфетной, медпункт, универсальный зал для музыкальных и физкультурных занятий, пищеблок и другие помещения. Работы планируют завершить во втором квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».