Детский сад появится в сельском поселении Молоковское Ленинского округа

В сельском поселении Молоковское Ленинского городского округа построят детский сад, рассчитанный на посещение 250 детей. Его архитектурно-градостроительный облик уже одобрен Мособлархитектурой, сообщили в ведомстве.

«Общая площадь нового здания детского сада составит более 4,6 тысячи квадратных метров. Объект рассчитан на комфортное размещение 10 групп воспитанников от двух до семи лет, а также порядка 54 человек персонала. Реализацию социального объекта планируется завершить в 2026 году», — рассказал министр областного Правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В здании разместят групповые и кружковые помещения, залы для занятий музыкой и физкультурой, методические и медицинские кабинеты, пищеблок и другие помещения. Главный архитектор региона Александра Кузьмина отметила, что фасады зданий будут созданы с использованием кремово-белых, серых и персиковых оттенков.

«Сочетание разных фактур отделочных материалов: плитки под клинкерный кирпич, керамической плитки и штукатурки, подчеркивает объемы здания и придает ему выразительность. Планировочные решения позволяют создать многофункциональные пространства для разнообразной деятельности», — добавила она.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. На ней обустроят спортивные и групповые площадки и беседки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе введут 13 детсадов.