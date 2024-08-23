Детский сад построили в ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске

Вблизи деревни Сабурово городского округа Красногорск на территории ЖК «Пятницкие кварталы» построили детский сад, рассчитанный на 310 мест, его уже ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Площадь здания превышает 4,2 тысячи квадратных метров, в нем три этажа. Там разместили групповые помещения для дошкольников с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и другие помещения. На прилегающей территории появились песочницы, качели, детские игровые комплексы и теневые навесы. Воспитанники смогут пойти в новый детский сад в начале сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.