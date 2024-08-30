Детский сад «Радуга» обновили в Бронницах

В Подмосковье завершился капитальный ремонт дошкольного отделения Бронницкого лицея — детского сада «Радуга», расположенного на улице Льва Толстого, 6. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания превышает две тысячи квадратных метров, рабочие в рамках капремонта привели в порядок фасады и кровлю, провели внутреннюю отделку, проложили инженерные коммуникации, установили камеры видеонаблюдения. Кроме того, были выполнены перепланировка и благоустройство территории. Открыть учреждение планируют в сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.