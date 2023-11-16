Детский сад, рассчитанный на 325 малышей, продолжают строить в ЖК «Южная Битца»

ГК ФСК продолжает возводить на территории своих проектов объекты социальной инфраструктуры. Так, на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском округе возводят новое дошкольное учреждение, которое смогут посещать 325 малышей.

Отмечается, что Министерство жилполитики Подмосковья выдало разрешение на строительство данного объекта в декабре прошлого года. В настоящий момент ведутся работы по устройству подбетонного основания.

Известно, что строительство планируется завершить уже в 2024 году. А всего в жилом районе будет четыре детских сада, две школы, а также поликлиника на 355 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.