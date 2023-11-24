Детский сад, рассчитанный на 350 малышей, продолжают возводить в подмосковных Химках
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспектор Главгосстройнадзора проверил ход строительства детского сада в деревне Юрлово городского округа Химки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что внеплановая проверка прошла совместно с подведомственной лабораторией ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ». Специалисты определили фактическое расстояние между монолитными железобетонными конструкциями, а также ширину оконных и дверных проемов строящегося здания.
Ожидается, что в трехэтажном здании площадью более четырех тысяч квадратных метров разместят четырнадцать групповых ячеек. Согласно проектной документации, завершат строительство данного социального объекта в 3-м квартале 2024 года.
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