Детский сад, рассчитанный почти на 200 малышей, построят в подмосковном ЖК «Малина»

Девелопер ГК «Гранель» приступил к земляным работам на строительстве здания нового дошкольного общеобразовательного учреждения в жилом комплексе «Малина» в поселке Нахабино городского округа Красногорск. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Ожидается, что общая площадь двухэтажного здания составит почти три тысячи квадратных метров. Здесь разместятся восемь групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Также оборудуют пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда.

После процедуры ввода в эксплуатацию детский сад передадут под управление администрации муниципалитета.

Накануне губернатор Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным матерям.