Детский сад «Ромашка» вскоре откроется в Мытищах

Строительство детского сада, рассчитанного на 250 мест, завершилось на улице Колпакова в Мытищах. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте все строительно-монтажные работы завершены. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Детский сад готовится к открытию», — говорится в сообщении.

В здании обустроили игровые, спальни, раздевалки, буфеты, залы для занятий музыкой и физкультурой, рядом с ним — игровые и спортивные площадки, теневые навесы, песочницы и детские игровые комплексы. Его возвели в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Открытие детского сада запланировано на сентябрь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.