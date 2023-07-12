Детский сад в одном из густонаселенных районов Солнечногорска достроят зимой

В одном из самых густонаселенных районов Солнечногорска — микрорайоне Рекинцо продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 13 групп. Сотрудники областного Главгосстройнадзора проверили ход его возведения.

В сообщении ведомства уточнили, что строители уже завершили устройство котлована, фундамента, монтаж подземной части здания. Сейчас они выполняют работы по обратной засыпке пазух котлована. Полностью завершить работы планируют к февралю следующего года. Новое дошкольное учреждение смогут посещать 320 детей. Для них создадут физкультурный и музыкальный залы, на благоустроенной территории появятся малые архитектурные формы, веранды, игровые комплексы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.