Детский сад в Серпухове оперативно получил кадастровый номер
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Управление Росреестра по Подмосковью оперативно поставил на государственный кадастровый учет детский сад, рассчитанный на 250 мест, в городском округе Серпухов. Об этом сообщили в областном Минимуществе.
«Учетно-регистрационные действия в отношении социально-значимых объектов являются одним из приоритетных направлений в деятельности Росреестра. Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному оформлению социально — значимых объектов Подмосковья», — отметила замруководителя подмосковного Росреестра Дарья Проникова.
Отметим, что новое дошкольное образовательное учреждение возвели в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».