Детский сад в ЖК «Южное Видное» наконец достроили и поставили на кадастровый учет

Двести восемьдесят малышей, проживающих в жилом комплексе «Южное Видное» Ленинского городского округа, теперь могут посещать новый детский сад. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

В трехэтажном здании обустроено пятнадцать групповых комнат для детей от 2 до 7 лет, физкультурный и музыкальные залы, медицинский блок и столовую. На территории благоустроены прогулочные площадки с теневыми навесами, выполнено озеленение.

Напоминаем, что возводить трехэтажное здание детского сада площадью почти шесть тысяч квадратных метров, начали в 2016 году, но из-за финансовых проблем застройщика строительство было приостановлено. Работы по возведению объекта были возобновлены в прошлом году.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что школу в Дмитрове введут в эксплуатацию в декабре этого года.