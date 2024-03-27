Детский сад в ЖК «Облака 2.0» в Люберцах готов принять первых воспитанников

В городском округе Люберцы поставлен на кадастровый учет детский сад для 170 малышей на территории ЖК комфорт-класса «Облака 2.0». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе ведомства и Управления Россреестра по Московской области.

Детский сад площадью более трех тысяч квадратных метров рассчитан на 7 групп для детей от 3 до 7 лет. Это современное четырехэтажное здание с медицинским блоком, кабинетами логопеда и психолога, музыкальным и физкультурным залами, благоустроенной прилегающей территорией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам городских округов проработать вопрос организации подъездных путей к зданиям и парковкам рядом с новыми школами и детскими садами.