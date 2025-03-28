Детский творческий проект из России произвел фурор в Индии

Форум «Северный Форум — Индия: объединяя Север и Юг для устойчивого развития» завершился в Нью-Дели. Как сообщает ugra-news.ru, на мероприятии представили детские рисунки детей, которые впечатлили присутствующих.

В рамках форума были организованы передвижные выставки международных проектов детского творчества. Оба события — «Красная книга глазами детей» и «Мы в ответе за тех, кого приручили» — проводили по инициативы из ХМАО — Югры. Стороны смогли обменяться опытом, мнениями, а также договориться о реализации совместных проектов.

На выставке представили 38 детских рисунков. Работы представили в Русском доме, Международном фонде Вивекананда и Индерпрашта Инжиниринг Колледже, а также в университете Джавахарлала Неру.

«Настоящий фурор произвела выставка детских рисунков по проектам Северного Форума <…> Руководитель проектов Ольга Стыцюк — человек необычайной позитивной энергии, умеющая увлекать и заражать всех любовью к детям, природе, миру. Выставка стала ярким инструментом народной дипломатии», — высказался исполнительный директор Северного Форума Владимир Васильев.

Выставку также планируют развернуть в национальном музее истории Индии.Ранее сообщалось, что в Подольске Московской области в краеведческом музее открыли выставку, посвященную 80-летию Победы.