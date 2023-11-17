Детскую игровую площадку обновили в подмосковном Молодежном

В городском округе Молодежный в одноименном поселке завершили работы по обновлению детской игровой площадки, работы прошли в рамках проекта «Замена оборудования детских игровых площадок на дворовых и общественных территориях». Об этом сообщили в областном Минблаго.

В ведомстве уточнили, что на площадке появились новый комплекс для игр, качалка-балансир, качалка на пружине, традиционные качели и гимнастический комплекс. Для посетителей также установили лавочки, урны и информационный стенд. По словам главы ведомства, Михаила Хайкина, в этом году в регионе уже отремонтировали и заменили 450 детских площадок.

«В следующем году планируем продолжить программу — будут обновлены новые игровые площадки для детей», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.