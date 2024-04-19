Девяносто земельных участков предоставили врачам в Подмосковье в этом году

Девяносто участков предоставили медицинским работникам Подмосковья в безвозмездное пользование с начала года в рамках программы «Земля врачам», сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Лидерами среди муниципалитетов по предоставлению земли медицинским специалистам стали Орехово-Зуево, Солнечногорск, Талом, Пушкино, Егорьевск, Коломна, Раменское, а также Богородский округ.

В ведомстве напомнили, что программа «Земля врачам», которая реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, была создана для того, чтобы решить в регионе вопрос с дефицитом врачей узких специальностей.

Так, за все время действия программы медицинским специалистам было предоставлено более 2,2 тысячи участков, 492 из них — в поселках, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Участки врачам предоставляются как в существующих населенных пунктах, так и в больших массивах, специально выделенных под эти цели в пяти городских округах Подмосковья. <…> На сегодняшний день еще 141 врач остается у нас в очереди на получение», — уточнила глава областного Минимущества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году медицинские учреждения Московской области получили около 120 новых автомобилей скорой помощи.