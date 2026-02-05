Между зимними дорогами и долгами в 100 млн: какие подводные камни скрывают продавцы китайских автомобилей

Российские автодилеры, активно работающие с китайскими брендами, обозначили ряд системных проблем, с которыми сталкиваются в процессе сотрудничества. Представители крупных дилерских сетей в интервью Autonews.ru указали на трудности, охватывающие как технические аспекты продукции, так и вопросы бизнес-стратегии и финансовых расчетов.

Илья Петров, директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон», отметил, что основные претензии ранее касались недостаточной адаптации машин к российским условиям. В частности, в 2023 году некоторые модели поставлялись без зимних пакетов, включающих подогревы и адаптированные климатические системы. К настоящему моменту эта проблема в основном решена, однако остаются вопросы к надежности отдельных компонентов: электроники, качества материалов отделки и долговечности некоторых деталей в условиях российских дорог.

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф», выделил другую проблему — отсутствие у ряда новых китайских брендов четкой долгосрочной стратегии на российском рынке. Стремясь пройти путь признанных марок в сжатые сроки, некоторые производители делают акцент на краткосрочных результатах, что негативно сказывается на последовательном развитии бренда и планировании дилеров. В качестве положительных примеров стратегического подхода Иванов назвал Chery, Great Wall, Geely и Changan.

Отдельной серьезной проблемой представитель «Авилона» назвал финансовую нагрузку на дилеров. Задержки компенсаций по программам поддержки продаж со стороны некоторых брендов могут достигать трех-шести месяцев, а сумма задолженности перед отдельным дилером — превышать 100 миллионов рублей. В условиях высоких ключевых ставок такие задержки существенно снижают рентабельность дилерского бизнеса. Также Петров отметил недостаточную и непостоянную маркетинговую поддержку со стороны ряда производителей, что затрудняет планирование продаж.

