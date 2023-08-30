Девять километров за едой: боец СВО каждую ночь отправлялся в опасный путь

Позиции бойцов на передовой находятся на расстоянии нескольких километров друг от друга. Иногда солдатам с отдаленных позиций приходится совершать марш-броски, чтобы добыть себе пропитание и патроны.

Боец с позывным Бабай был из тех, кто почти каждую ночь отправлялся в этот опасный поход. По словам солдата, за едой нужно было идти девять километров. Вроде бы и не так далеко, но украинцы знали, по каким маршрутам перемещаются российские военнослужащие, и потому путь был каждый раз опасен. И вот почему передвигались солдаты ночью.

«Мы выходили в семь часов вечера, и в четыре часа утра нам нужно было уже вернуться обратно. И так почти каждые сутки. Мы втроем приносили тушенку и цинки с патронами. Шли медленно, а когда перекрестки проходили, надо было вообще ползти», — замечает боец в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если не ползти, продолжает Бабай, то украинцы могли вычислить бойца тепловизорами и начать обстрел. Путь российских солдат проходил по трем посадкам. Надо было сначала добраться до тыловой позиции, а потом двигаться дальше.

Иногда на местах приходилось выполнять и боевые задачи: выгонять из окопов противника. Бабай не раз брал штурмом украинские укрытия.

«Это было примерно там же, где я шел за едой. Но однажды я дошел до восьмого окопа и упал, в меня попали осколки», — говорит Бабай.

Это ранение едва не убило нашего собеседника. О том, как это было, мы рассказывали ранее.