Девять кошек в мусорной ловушке: москвичка десятилетиями превращает квартиру в «антисанитарную бомбу»

В многоквартирном доме на 5-й Кожуховской улице в Москве разворачивается затяжной конфликт между жильцами и соседкой, которая на протяжении десяти лет превратила свою трехкомнатную квартиру в источник антисанитарии. Подробности об этом узнал MSK.KP.RU.

Визуально опрятная женщина по имени Наталья систематически заполняет жилое пространство хламом, создавая непроходимые завалы — при открытии двери мусорная стена блокирует вход. Проверка столичной прокуратуры зафиксировала присутствие девяти кошек, которые не вакцинированы и вынуждены существовать в опасных условиях.

Соседи отмечают, что хозяйка фактически не проживает в квартире, лишь периодически навещая животных, при этом игнорируя требования управляющей организации о приведении помещения в порядок. Последствия захламления ощущают все жильцы: помещения поражены тараканами, распространяется устойчивый запах, а на первые и третьи этажи проникают паразиты.

Критический инцидент произошл в прошлом году, когда завалы заблокировали доступ специалистов для замены газового оборудования, оставив дом без газа на 20 дней — тогда власти вывезли три грузовика мусора, но ситуация быстро восстановилась.

Правовую сложность создает статус частной собственности: несмотря на многолетние жалобы, радикально вмешаться невозможно. Единственным законным механизмом стал иск прокуратуры о запрете содержания животных и принудительном приведении квартиры в санитарную норму, однако сроки судебного разбирательства и реальные перспективы спасения животных остаются неопределенными.

Ранее россиянам рассказали, можно ли хранить в подъезде личные вещи.