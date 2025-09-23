Россиянам рассказали, можно ли хранить в подъезде личные вещи

Захламление подъездов детскими колясками, велосипедами и другими личными вещами может обернуться для жильцов многоквартирных домов существенными штрафами. Проблема особенно актуальна для старых зданий, где зачастую отсутствуют специальные кладовые, что вынуждает людей занимать под хранение любые свободные углы. Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко поясняет, что такое поведение является прямым нарушением правил противопожарного режима. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, закон категорически запрещает загромождать пути эвакуации, которые должны оставаться свободными для безопасного вывода людей в случае возгорания. Это касается не только коридоров, но и пространства под лестницами, где часто складируют горючие предметы.

Эксперт подчеркнул, что подобные действия создают реальную угрозу для жизни. В случае пожара случайно оставленные вещи могут воспламениться, что приведет к быстрому распространению дыма и огня. Сильное задымление основных выходов сделает эвакуацию крайне затруднительной и опасной для всех жильцов.

По его мнению, пренебрежение этими правилами становится административная ответственность. Согласно ст. 20.4 КоАП РФ, нарушителям грозит предупреждение или штраф, размер которого для граждан может достигать 15 тыс. рублей. Таким образом, оставленная в подъезде коляска — это не просто бытовая небрежность, а серьезное правонарушение, ставящее под угрозу безопасность многих людей.

