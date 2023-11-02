Девять областных участков передали жителям Московской области в аренду в ходе торгов

В Подмосковье провели торги по продаже права на заключение договоров аренды девяти областных земельных участков, их передали местным жителям под индивидуальное жилищное строительство, ведение садоводства и бытовое обслуживание. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

Общая сумма за аренду данных участков составила почти 9,5 миллиона рублей, их площадь — около 11 тысяч квадратных метров, уточнила глава ведомства Наталья Адигамова.

«Пять участков в п. Дорохово Рузского городского округа и д. Ефимоново городского округа Истра арендовали под строительство жилого дома, три участка под ведение садоводства в д. Ефимоново, еще один — в Электростали, использовать его арендатор сможет для открытия бизнеса в сфере бытовых услуг, общепита или гостиничного обслуживания», — отметила министр.

По ее словам, всего с начала года в регионе реализовали 21 областной участок. Торги организовал областной комитет по конкурентной политике. Ознакомиться с областными земельными участками, которые планируют выставить на торги, можно здесь.

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