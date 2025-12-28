Девять школьников из Химок получили свои первые паспорта от председателя Совета депутатов

В Химках прошла значимая и трогательная церемония, ознаменовавшая для девяти юных жителей города начало нового жизненного этапа. Председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский лично вручил подросткам их первые паспорта гражданина Российской Федерации, сопроводив этот важный момент напутственными словами.

Мероприятие было организовано так, чтобы сделать день по-настоящему памятным. Помимо самого документа, каждому новоиспеченному обладателю паспорта вручили два символичных подарка: личную копию Конституции России и специальную подарочную обложку на паспорт. Эти атрибуты призваны подчеркнуть значимость момента и важность осознанного отношения к своим правам и обязанностям.

«Сегодня для вас начинается новый этап. Получение паспорта – это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, знак доверия и ответственности. Мы живем в крепкой, многонациональной стране, и каждое поколение хранит то, что создали наши предки. Теперь и вам предстоит продолжить эту историю», – сказал Сергей Малиновский.

Отметим, что подобные торжественные вручения не являются единичной акцией, а становятся доброй традицией. Как сообщают организаторы, присоединиться к церемонии и получить свой первый паспорт в особой обстановке может любой желающий подросток. Для этого достаточно обратиться с соответствующей заявкой в ближайший центр «Мои Документы» (МФЦ).

