Девять учреждений здравоохранения построили в Московской области с начала года

С начала этого года сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья выдали итоговый документ завершения строительства (заключение о соответствии) девяти объектам здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, поликлинику, рассчитанную на 600 посещений взрослых и детей, возвели в Люберцах, на 400 посещений — в Домодедово, на 350 посещений — в Одинцово. Кроме того, в поселке Нахабино Красногорского округа, Истре и Коломне построили медицинские центры, в Котельниках — центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В Кашире и Ленинском округе возвели подстанции скорой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.